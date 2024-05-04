الرياضة

هل تدخل زياش في رحيل خليلوزيتش عن تدريب المغرب؟.. فوزي لقجع يفجر مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة -  


تحدث فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن كواليس إقالة المدير الفني السابق وحيد خليلوزيتش، وتعيين المدرب الحالي وليد الركراكي، قبل انطلاق كأس العالم الماضي.

- لقجع يكشف كواليس رحيل خليلوزيتش وتعيين الركراكي

وأكد لقجع في حديثه مع الإعلامي محمد الليثي عبؤ قناة أون تايم سبورتس:" عندما تتولى مسؤولية أمر، يجب أن تعلم أنك ستتخذ قرارات صعبة في بعض الأحيان".

وتابع:" أتابع خطوات تطوير جميع المنتخبات ورغم التأهل إلى كأس العالم الأجواء لم تكن سليمة".

وأشار:" قبل المونديال بثلاثة أشهر كان علينا اتخاذ قرار حاسم وكان وليد الركراكي هو أفضل الأسماء التي تنطبق عليه الشروط".

وأكمل:" وليد يمتلك ميزة لا توجد في خليلوزيتش وهي خلق أجواء إيجابية داخل الفريق وإخراج أفضل نسخة من اللاعبين ومواجهة السلبيات".

وأختتم:" إنهاء العلاقة مع وحيد خليلوزيتش، كانت بسبب مجموعة من الأمور التي لم ترقى إلى طموحتنا واحترم قراراته ووجهة نظره ولكن مصلحة المغرب أولا".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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