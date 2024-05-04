نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تدخل زياش في رحيل خليلوزيتش عن تدريب المغرب؟.. فوزي لقجع يفجر مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن كواليس إقالة المدير الفني السابق وحيد خليلوزيتش، وتعيين المدرب الحالي وليد الركراكي، قبل انطلاق كأس العالم الماضي.

- لقجع يكشف كواليس رحيل خليلوزيتش وتعيين الركراكي

وأكد لقجع في حديثه مع الإعلامي محمد الليثي عبؤ قناة أون تايم سبورتس:" عندما تتولى مسؤولية أمر، يجب أن تعلم أنك ستتخذ قرارات صعبة في بعض الأحيان".

وتابع:" أتابع خطوات تطوير جميع المنتخبات ورغم التأهل إلى كأس العالم الأجواء لم تكن سليمة".

وأشار:" قبل المونديال بثلاثة أشهر كان علينا اتخاذ قرار حاسم وكان وليد الركراكي هو أفضل الأسماء التي تنطبق عليه الشروط".

وأكمل:" وليد يمتلك ميزة لا توجد في خليلوزيتش وهي خلق أجواء إيجابية داخل الفريق وإخراج أفضل نسخة من اللاعبين ومواجهة السلبيات".

وأختتم:" إنهاء العلاقة مع وحيد خليلوزيتش، كانت بسبب مجموعة من الأمور التي لم ترقى إلى طموحتنا واحترم قراراته ووجهة نظره ولكن مصلحة المغرب أولا".

