نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة فاركو والإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فاركو لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الحادي والعشرون من الدوري المصري "دوري نايل".



وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن طاقم المباراة بقيادة الحكم عبد العزيز السيد.

ويعاونه كلا من رجب محمد مساعد أول، مصطفى حسين مساعد ثان، ويتواجد محمد الغازي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمود ناصف ومحمد الشناوي.

موعد مباراة مباراة فاركو والإسماعيلي في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد الجيش في برج العرب مباراة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.