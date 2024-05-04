أرسنال يدك شباك بورنموث بثلاثية نظيفة وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في تحقيق الفوز على نظيره فريق بورنموث، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

واستهل لاعبو فريق أرسنال الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد بورنموث، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي الجانرز، لتسجيل هدف أول مبكر.

ونجح بوكايو ساكا نجم فريق أرسنال، في تسجيل الهدف الأول لصالح الجانرز، عند الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد بورنموث، بتقدم الجانرز بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي فريق أرسنال، من أجل مضاعفة النتيجة، وتسجيل هدف ثان.

وأضاف اللاعب تروسارد نجم فريق أرسنال، الهدف الثاني لصالح الجانرز، عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك بورنموث.

وسجل رايس لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث، في شباك بورنموث عند الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

موقف أرسنال وبورنموث في ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 83 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.