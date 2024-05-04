نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستقر على بديل ناتشو في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي استقر عليها مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات القادم لتعويض رحيل ناتشو عن الفريق الفترة المقبلة.

ويسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع صفقة قوية تكون بإمكانها تعزيز وتقوية خطوط الفريق مثل صفقاته الماضية المميزة وذلك من أجل مواصلة هيمنته على الألقاب التي ينافس عليها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك البريطانية"، فإن ريال مدريد يرصد ليني يورو، نجم نادي ليل الفرنسي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويرى ريال مدريد أن يورو هو اللاعب الذي يتماشى مع أسلوب الفريق، ولهذا السبب يضعه ضمن أولوياته للتعاقد معه هذا الصيف.

وشددت التقارير الصحفية على أن نادي ليل يرحب برحيل نجمه إلى الفريق الملكي بدلًا من رؤيته مرتديًا قميص نادي باريس سان جيرمان الغريم التقليدي للفريق.