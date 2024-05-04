نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعديل مفاجئ في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديلًا على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

كريم نيدفيد يشارك بدلًا من السولية

وتعرض عمرو السولية للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة، ليشارك كريم نيدفيد بدلًا منه بقرار من المدير الفني.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد الجونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، محمود متولي، وعلي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.