نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة قدم نسائية.. محلة حسن يستضيف المدفعجية السوداني وديًا في إحتفالية صعود الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الأربعاء القادم مباراة ودية بين فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية مع فريق المدفعجية السوداني لكرة القدم النسائية في حدث فريد من نوعه حيث تعتبر هذة هي أول مباراة تجمع بين فريق من محافظة الغربية مع فريق خارجي، يأتي ذلك في إطار إحتفالية فريق محلة حسن بصعوده لدوري القسم الثاني للكرة النسائية.

محلة حسن يستضيف المدفعجية السوداني وديًا

وتأتي المباراة تفعيلًا للتوأمة المشتركة بين فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية وفريق المدفعجية السوداني ضمن فاعليات تطوير كرة القدم النسائية في الناديين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب مركز شباب محلة حسن يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4 عصرًا.

وجدير بالذكر أن الفريق المحلاوي كان قد حسم الصعود لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية بعد إحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث خلف فريق القنطرة وفريق الإتحاد السكندري أصحاب المركز الأول والثاني، المقرر صعودهما لدوري القسم الثاني ولكن بعدما قرر الإتحاد السكندري المشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل لكونه له حق المشاركة في الدوري الممتاز طبقًا لشروط الإتحاد الأفريقي، فـ أصبح فريق محلة حسن صاعد مباشرة للقسم الثالث لكونه محتلًا المركز الثالث خلف الإتحاد السكندري.