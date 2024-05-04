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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت الحين.. شاهد (0-0) بث مباشر مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والوحدة.. سيطرت على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يهتم العديد من عشاق ومحبي كرة القدم بشكل مستمر بمعرفة مواعيد المباريات سواء في البطولة العربية أو غيرها، لذا يتسائل الكثير من الجماهير عن موعد مباراة النصر والوحدة.

وتواصل بوابة دوت الخليج الإلكترونية في تقديم سلسلة خدماتها في نشر كل ما هو جديد في عالم كرة القدم لحظة بلحظة، ونقدم لكم في السطور التالية كل التفاصيل الخاصة حول موعد مباراة النصر والوحدة.

موعد مباراة النصر والوحدة اليوم السبت

يلتقي فريق النصر مع فريق الوحد ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من الدوري السعودي «دوري روشن»، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يتقابل الفريقين وجهًا لوجه على أرض استاد الأول بارك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة اليوم في دوري روشن

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدة، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين، بالإضافة إلى قناة SSC1 SD بتعليق فهد العنزي.

تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

ترتيب النصر والوحدة في الدوري السعودي قبل مباراة اليوم

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 23 لقاءً، وتعادل في 2، وخسر 4 مواجهات.

على الجانب الآخر، يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة حصل عليها من 29 مواجهة، إذ فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 وخسر 15 لقاءً.