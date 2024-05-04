انت الأن تتابع خبر "صدمة قوية لجماهير الترجي قبل المواجهة الحاسمة: غياب لاعب أساسي يهز استعدادات الترجي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي." والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى فريق الترجي التونسي، صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابة أحد لاعبيه المؤثرين.

وكشف موقع "foot24"

التونسي أن الترجي قد يفقد خدمات الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة في مواجهة الأهلي بعد إصابته خلال مشاركته أمام الصفاقسي.ويغيب بن حميدة، بشكل مؤكد عن مواجهة الترجي والملعب التونسي القادمة في الدوري، يوم الأحد، على أن يتحدد بعد ذلك موقفه من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابًا