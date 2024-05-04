عاجل.. ريال مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بطلا للدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، اليوم السبت، بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا برباعية مقابل هدفين.

ريال مدريد يُتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ36

وكان نادي ريال مدريد قد حقق فوزا هاما أمام قادش، مساء اليوم السبت، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري، لينفرد الملكي بصدارة ترتيب الليجا بـ87 نقطة.

وحصد نادي ريال بطولة الليجا قبل 4 جولات من نهاية المسابقة المحلية، منفردا بصدارة الترتيب، ويتواجد جيرونا في المركز الثاني بـ74 نقطة ثم يأتي برشلونة ثالثا برصيد 73 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة الـ36 الذي يحصد فيها نادي ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني، ثم يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 27 لقبا.