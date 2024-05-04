الرياضة

كاميرا دوت الخليج الرياضي.. شاهد صور اكتساح الأهلي للجونة بثلاثية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على نظيره الجونة في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أقيمت المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

شاهد صور اكتساح الأهلي للجونة بثلاثية نظيفة

تمكن إمام عاشور من تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وأضاف محمود متولي الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 62 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي معلول. وأتم محمود عبد المنعم كهربا الثلاثية للأهلي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء حصل عليها حسين الشحات بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل كمال أبو الفتوح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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