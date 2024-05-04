الفيصلي يرفض استقالة حياصات

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رياض - احمد صلاح -اعلن نادي الفيصلي، السبت، رفض مجلس الادارة استقالة عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، فراس الحياصات.
ونشر الفيصلي منشوراً عبر صفحته على الفيسبوك:
- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم السبت بالاجماع رفض استقالة عضو مجلس الإدارة فراس حياصات.
- وكان حياصات قد تقدم السبت، باستقالته من عضوية الهيئة الإدارية للنادي، وفقا لما نشره على صفحته على فيسبوك.
- وكتب حياصات:
- معالي رئيس الهيئة الادارية للنادي الفيصلي الاكرم
- السادة الزملاء اخوني اصحاب السعادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين
- بعد التحية والتقدير
- الموضوع: الاستقالة من عضوية مجلس ادارة النادي
- فقد تشرفت بخدمة نادينا في اكثر من مجلس ادارة سواء بلجنة مؤقته او مجلس ادارة منتخب وكان هدفي الذي يدركه كل جمهور الفيصلي هو خدمة نادينا ليبقى في المقدمة دوما
- ومن خلال العمل مع هذه المجموعة الطيبة من المجلس المنتخب والذي انتصفت فترة ولايته الزمينة فقد عشنا معا كل الايام الجميلة منها والصعبة وواجهنا تحديات كانت صعبة ومعقدة .
- ولكن مع مرور الوقت بدات اشعر ان المجلس بدأ ينقسم على نفسه ولم نعد نعمل بروح الفريق الواحد وهو ما جعلنا نفقد اهم ميزات العمل الاداري التطوعي والتي ساهمت بارباك في منظومة العمل الاداري والمالي بمجلس ادارة النادي وساهمت بتشتيت العلاقة بين اعضاء المجلس وبالتالي بات العمل مستحيلا في مثل هذه الاجواء في ظل عدم علاج الاسباب التي اوصلتنا لهذه الحالة السلبية لذلك اتقدم باستقالتي من مجلس ادارة النادي ومعبرا عن فخري واعتزازي بكل ما قدمته من جهد وفكر ومال للنادي وسوف اعود الى المدرجات مع الجمهور مساندا للنادي الذي نعشق لانه نادي الوطن
- وقبلوا معاليكم والسادة الزملاء اعضاء مجلس الادارة صادق تقديري
- عضو مجلس الادارة
- فراس حياصات