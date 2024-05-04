انت الأن تتابع خبر الفيصلي يرفض استقالة حياصات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -اعلن نادي الفيصلي، السبت، رفض مجلس الادارة استقالة عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، فراس الحياصات.

ونشر الفيصلي منشوراً عبر صفحته على الفيسبوك: