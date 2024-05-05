نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف صفقات برشلونة في ميركاتو صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، حيث يسعي النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم.

آخر تطورات ملف صفقات برشلونة

وقال لويس ميجيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية:" يبدو أن تشافي وضع أهدافًا عالية في طلباته الصيفية، ولكن السؤال هل هذه المطالب واقعية أم أن الإدارة الرياضية كما حدث الصيف الماضي تعمل على خط آخر؟".

وأضاف سانز:"أسماء مثل كيميش وبيرناردو سيلفا وسيمونز وبعض كبار الأجنحة في الجناح الأيسر تحتاج الكثير من المال ومن الصعب تصديق أن برشلونة في وضع يسمح له بالتوقيع معهم".

وتابع:"ربما يعيش تشافي في عالمٍ موازٍ أو أنهم لا يخبرونه بالحقيقة كاملة، لكن هذا النهج الطموح الذي رسمه لا يمكن تنفيذه إلا إذا كان هناك عمليات بيع كبيرة".

وأتم تصريحات قائلًا:" سيكون من الجيد لو تم الاتفاق على الخطابات وتوضيح الحقيقة، لا يمكن أن يُقال في يوم من الأيام أن المشروع يشمل لاعبين من لاماسيا، وفي يوم آخر يتم تسريب أنه سيتم وصول 5 أسماء كبيرة، من يفعل هذا إما أن يكون يمزح أو يتصرف بشيء من اللاوعي مما قد يؤدي إلى الإحباط في البيئة في نهاية أغسطس عندما يُغلق السوق".