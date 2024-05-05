نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يحسم قراره بشأن الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية، عن آخر تطورات موقف نادي برشلونة الإسباني، من رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

ليفاندوفسكي يتحدي برشلونة

وقالت إذاعة "راك 1" الإسبانية، أن برشلونة برئاسة خوان لابورتا ستدرس العروض المقدمة إلى ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة وأن راتب اللاعب في الموسم المقبل مع الفريق الكتالوني سيرتفع إلى 32 مليون يورو.

وأضاف:" ليفاندوفسكي على أي حال لا يريد الرحيل عن برشلونة في الانتقالات الصيفية".

وتابع:" بيئة ليفاندوفسكي تقول أن الشائعات حول خروجه من الفريق الكتالوني هي مجرد هراء لا أكثر".

وأختتم:" اللاعب يريد البقاء في برشلونة ما دام أنه يشعر بحالة جيدة بدنيًا، لذلك لا يوجد نقاش".