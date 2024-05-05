نتيجة مباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في فخ الهزيمة ضد نظيره نادي ساسولو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة ساسولو وإنتر ميلان

وفاز ساسولو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تريكولوري ضمن لقاءات الكالتشيو للنسخة الجارية.

أهداف إنتر ميلان وساسولو

وجاء هدف ساسولو الأول والوحيد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول بأقدام أرماند لورينتي وبمساعدة من جوش دويغ.

وفي الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة للشوط الأول أحرز لوتارو مارتينيز هدف التعادل ولكن ألغي بداعي التسلل.

ترتيب إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي

الجدير بالذكر أن رصيد إنتر ميلان تجمد عند النقطة 89 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وارتفع رصيد ساسولو إلى النقطة 29 في المركز التاسع عشر.