نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري "دوري نايل"، مساء اليوم الأحد.

محمود البنا يقود مباراة الزمالك وسموحة

كانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة محمود البنا.

ويعاون البنا كلًا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، إبراهيم السوداني مساعد ثان، ويتواجد عاطف حسين حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلًا؛ محمد الصباحي ويعاونه مصطفى مدحت.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والزمالك في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.