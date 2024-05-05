نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري "دوري نايل"، اليوم الأحد.

مصطفى الشهدي يقود مباراة البنك الأهلي وإنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم مصطفى الشهدي.

ويعاون الشهدي كلًا من أحمد صلاح مساعد أول، كريم سعيد مساعد ثان، ويتواجد حسني سلطان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا عمرو الشناوي ويعاونه خالد الغندور.

موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، على استاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وإنبي في الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في الشرق الأوسط.