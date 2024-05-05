نادر السيد يفضل مشاركة هذا اللاعب لتعويض المثلوثي أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر السيد نجم الزمالك السابق، عن بديل الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي الذي سيغيب عن مواجهة الفارس الأبيض أمام سموحة في بطولة الدوري المصري.

نادر السيد: رفاعي قد يشارك بدلًا من المثلوثي

قال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "حمزة المثلوثي يقدم أداء مميز للغاية مع الزمالك ويشكل ثنائية جيدة مع حسام عبد المجيد، ويلعب بروح قتالية وحماس خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "من الممكن أن يقوم جوميز بمشاركة أحمد رفاعي في خط الدفاع ليكون بدلا من المثلوثي".

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق سموحة، مساء اليوم الأحد، الموافق 5 من شهر مايو الجاري، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.