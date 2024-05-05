نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يواجه يوفنتوس.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو الكرة الإيطالية، مواعيد مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

انطلقت مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي، مساء السبت، بإقامة مباراتين وستستكمل باقي المباريات في اليوم الأحد.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

يستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي:

- كالياري × ليتشي: الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

- فيرونا × فيورنتينا: الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

- إمبولي × فروزينوني: الساعة الـ4:00 عصرًا

- ميلان × جنوى: الساعة الـ7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

- روما × يوفنتوس: تنطلق ضربة البداية في تمام الساعة الـ9:45 مساءً