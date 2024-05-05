لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لمارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز.

عادل طعيمة: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الجونة

وقال طعيمة خلال تصريحات تلفزيونية: “الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الجونة، وسط حالة ضغط المباريات التي يعاني منها الأحمر في الفترة الأخيرة”.

وواصل: "التغييرات التي أجراها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أمام الجونة أتت بثمارها، والجميع ظهر بمستوى جيد".

واختتم: "كولر ما زال بحاجة إلى علاج الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة".

وفاز الأهلي على الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.