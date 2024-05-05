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أحمد جودة - القاهرة - حقق إنتر ميامي الفوز الرابع على التوالي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بانتصاره الكاسح 6-2 على نيويورك ريد بولز.

ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الأوروجوائي لويس سواريز، والوافد حديثا ماتياس روخاس، إنتر ميامي للفوز بسداسية جاءت في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت.

وأحرز سواريز أول ثلاثية له مع الفريق الأمريكي الذي سجل معه إجمالا 12 هدفا هذا الموسم، بينما وضع روخاس توقيعه على هدفين في ثاني ظهور له منذ انضمامه لإنتر ميامي.

أما نصيب ميسي فكان هدفا وصناعة خمسة أخرى، ليصبح أول لاعب يصنع خمسة أهداف في مباراة واحدة بتاريخ (إم إل إس)، ويرفع رصيده هذا الموسم إلى 10 أهداف و12 تمريرة قاتلة.

في المقابل، أحرز فانزير هدف الفريق النيويوركي الأول، وسجل فورسبرج الهدف الثاني بعد سداسية أبناء ميامي.