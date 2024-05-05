نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ يعلن غيابه نجمه عن موقعة العودة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد فريق بايرن ميونخ، جهود أحد عناصره المؤثرة أمام ريال مدريد في لقاء إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

غياب رافائيل جيريرو عن بايرن ميونخ للإصابة

كشف نادي بايرن ميونخ عبر بيان رسمي، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة لاعبه رافائيل جيريرو وفترة غيابه عن الملاعب.

أكد نادي بايرن ميونخ في بيانه، أن البرتغالي جيريرو سيغيب عن المباريات القادمة بعد إصابته في أربطة الكاحل والكبسولة.

وتعرض رافائيل جيريرو، للإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني والتي انتهت بخسارة "البافاري" 1-3، يوم السبت.

ويغيب جيريرو عن مواجهة بايرن ميونخ القادمة ضد ريال مدريد في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجري أحداثها على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني.

وتعادل بايرن ميونخ على ملعبه، مع ريال مدريد بنتيجة هدفين لمثلهما، يوم الثلاثاء الماضي، ليتأجل حسم بطاقة التأهل للنهائي، إلى لقاء العودة المرتقب.