برشلونة يفتح الباب أمام رحيل 3 لاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - يحسم نادي برشلونة، مصير 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

3 لاعبين على وشك مغادرة برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية بإن برشلونة منفتح على مسألة رحيل الثنائي الدفاعي جول كوندي ورونالدو أراوخو في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية إن نادي برشلونة على استعداد للاستماع للعروض القادمة من أجل كوندي وأراوخو في الصيف.

وذكر المصدر ذاته أن استمرارية الظهير البرتغالي جواو كانسيلو المعار من مانشستر سيتي، ليست مؤكدة كما في السابق نظير هبوط مستواه وتلقيه انتقادات كثيرة.

ويسعى نادي برشلونة، لحسم موقف الثلاثي كوندي وأراوخو وكانسيلو قبل فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية.