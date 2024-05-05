نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع ويقرر تجديد عقد هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي ريال مدريد، على استمرار أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وتجديد عقده في الفترة القادمة، ليبقى بشعار "الملكي".

ريال مدريد ينوي تجديد عقد فيرلاند ميندي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يتجه لتجديد عقد الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، وهناك خطوات ستبدأ لحسم هذا الملف في أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن وضع فيرلاند ميندي مع ريال مدريد قد تغيّر بشكل جذري وسيبقى اللاعب بعدما كان على وشك الرحيل.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد كانت تريد بيع اللاعب ميندي ولكن الآن أصبح لا يُمكن المساس به في الفريق الأبيض.

ولفت المصدر ذاته إلى أن إدارة ريال مدريد لا ترغب في وجود ميندي وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، داخل الفريق معًا في الموسم المقبل.

ومن الممكن أن تكون مسألة العمل على تجديد تجديد عقد فيرلاند ميندي بمثابة إشارة لتأجيل خطوة قدوم ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد هذا الصيف.