اختتام منافسات بطولة المملكة للجودو

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رياض - احمد صلاح - اختتمت بطولة المملكة التنشيطية للجودو والتي نظمها الاتحاد الأردني للعبة على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت البطولة مشاركة 230 لاعبةً ولاعباً مثلوا 12 مركزاً ونادياً من أندية ومراكز الجودو من مختلف محافظات المملكة، تنافسوا في جميع الأوزان لفئات البراعم والأشبال والناشئين من كلا الجنسين.

وجاءت هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد السنوية للفئات العمرية، بهدف توسيع قاعدة اللعبة ولاسيما في الفئات العمرية، وتنشيطاً للأندية والمراكز التي تعنى برياضة الجودو في المملكة، إلى جانب اختيار عناصر المنتخبات الوطنية لهذه الفئات العمرية استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأقام الاتحاد على هامش البطولة دورتين للمدربين والأخرى للحكام، ضمن خطة الاتحاد لتطوير أركان رياضة الجودو في الأردن.

كما كرم رئيس الاتحاد علي ملحس، اللاعب الكفيف محمد عرب، لحصوله على الحزام الأسود في رياضة الجودو كأول لاعب أردني من هذه الفئة يحصل عليه.