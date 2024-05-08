رمضان السيد: كريم فؤاد لاعب مؤثر في الأهلي.. والفريق وصل لفورمة فنية جيدة قبل النهائي القاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري بدأ لقاء الأهلي وهو يريد الدفاع بشكل قوي، مشيرا إلى أن التغييرات التي قام بها في الشوط الثاني ساهمت في إعادته خلال أول ربع ساعة، لكن لو بدأ بالتشكيل الذي ختم به اللقاء كان الوضع سيكون أفضل بالنسبة له.

رمضان السيد: كريم فؤاد لاعب مؤثر في الأهلي

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "بواتينج واحمد عادل ميسي وعمرو صالح وناصر ناصر قدموا مستوى جيد في النواحي الهجومية مع الاتحاد السكندري خلال الربع ساعة الأولى تحديدا من الشوط الثاني، لكن النادي الأهلي كان قد حسم اللقاء في الشوط الأول".

وأضاف: "أهداف رضا سليم وعمر كمال جاءت من تسديدات خارج المنطقة، ولم يتعرض اللاعبان للضغط من جانب مدافعي الاتحاد لأن دفاع في الفريق السكندري لم يكن جيدا".

وواصل: "كريم فؤاد لاعب مهم جدًا ويجب مشاركته بشكل مستمر، ودائما عندما يلعب مع الأهلي يصنع الفارق ويكون له دور مؤثر، وسجل العديد من الأهداف في الموسم الماضي، ورغم تعرضه للإصابة بالصليبي لكنه عاد لمستواه ثم ابتعد مرة آخرى عن المستطيل الأخضر، ولكن حاليا لا بد من منحه فرصة أكبر في الموسم الجاري".

وأكمل: "الأهلي في فورمة جيدة حاليًا بشكل واضح، واليوم وصل لأفضل مستوى أمام الاتحاد السكندري، وسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء مهم جدًا وهو شئ مطمن قبل النهائي الإفريقي".

وزاد: "التغييرات التي دفع بها كولر في الشوط الثاني بعد استقبال هدف، ساهمت في شحن الفريق مجددًا وتسجيل هدفا رابعا، ويحسب لكولر تصرفه السريع بعد نشاط ملحوظ من جانب نادي الاتحاد الذي سجل هدفا".

وأشار إلى أن لديه حالة اطمئنان قبل لقاء الترجي التونسي، والفريق الأحمر قادر على حسم المباراتين ذهابا وإيابا بعد وصول اللاعبين لفورمة جيدة.

وختم تصريحاته قائلا: "بيرسي تاو ورقة مهمة رغم عدم تقديمه لأفضل مستوى خلال المباراتين الماضيتين، لكن كريم فؤاد مهم جدًا للأهلي، وبالنسبة لمواجهة بلدية المحلة سيواصل كولر التدوير، ولكن يهمه تحقيق الفوز وأيضا حالة اللاعبين جيدة والكل يريد إثبات ذاته".