نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الكونفدرالية الإفريقية.. جوميز يفاجئ نهضة بركان بتشكيل ناري للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراته أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي في بركان، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير.

جوميز يفاجئ نهضة بركان بتشكيل ناري للزمالك

زمن المتوقع أن يدفع جوميز بالتشكيل التالي في مواجهة نهضة بركان:

حراسة المرمى : محمد صبحي

: محمد صبحي خط الدفاع : عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح خط الوسط : نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا، أحمد سيد "زيزو"

: نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا، أحمد سيد "زيزو" خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وينتظر جمهور الزمالك أداءً قويًا من فريقهم في هذه المواجهة الهامة، حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.