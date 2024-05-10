نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة مصرية في افتتاح المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أبوظبي 2024 التي تستضيفها أبوظبي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بدعم من الرئاسة الاقليمية.

انطلاق المسابقة الخليجية للريشة الطائرة

يشارك في المسابقة التي تعقد للمرة الأولى، ستة وفود من برامج الأولمبياد الخاص من كل من السعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت والإمارات.، ومثل الرئاسة الاقليمية حصة الزرعونى مدير الاتصالات وتطوير الشراكة ومصطفى شوقي المندوب الفني لتكنولوجيا المعلومات للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقام طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي بتكريم رؤساء الوفود الخليجي خلال حفل الافتتاح وعدد من الضيوف.

ويشارك في المسابقة لاعبان من عمان، و4لاعبين من البحرين، و4 لاعبين من السعودية،، و3 من الكويت، ولعب من قطر، بالإضافة إلى 8 لاعبين من الامارات الدولة المنظمة، ويشارك في المسابقة 13 لاعبًا بالإضافة إلى 9 لاعبات، و6 لاعبين زوجي ذكور و4 لاعبات زوج إناث.

وشهد اليوم الأول مباريات التقسيم وفق قواعد الاولمبياد الخاص، وشهد اليوم الثاني 18 مسابقة فردي تبعها عملية تتويج الفائزين واليوم الثالث 12 مسابقة الزوجي ثم عملية التتويج.

وصرح المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلًا: "إن اجتماع أكثر من 25 لاعبًا من لاعبي الريشة الطائرة من مختلف دول الخليج في أبوظبي له إضافة قيمة لحركة الأولمبياد الخاص بصفة عامة، كما هو إضافة لحياة اللاعبين من ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية وخطوة جديدة على طريق دمجهم وتمكينهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات عبر بوابة الرياضة.

وتتمنى الرئاسة الإقليمية من برامج الاولمبياد الخاص بدول الخليج وباقي دول المنطقة مواصلة السير في هذه الاتجاه بعمل مسابقات وفعاليات رياضية ومبادرات تخدم حركة الاولمبياد الخاص في تلك الدول والتي تعد ارضًا خصبة لنشاط ناجح وفعال، ولدينا أكبر دليل على ذلك عندما استضافت أبوظبي ولأول مرة في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص الدولي الألعاب العالمية 2019 والتي أستمرت أصداء نجاحها حتى اليوم.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ”يُسعدنا أن نستضيف في أبوظبي منافسات النسخة الأولى من المسابقة الخليجية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، ما يترجم حرصنا في المجلس على دعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بأصحاب الهمم الذين يعتبرون جزءً أساسيًا من مكونات المجتمع الإماراتي، وعنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في مختلف قطاعات الحياة، تحقيقًا للاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي“.

وأشار العواني إلى أن ما تحقق من نتائج في عام 2019 من خلال استضافة الإمارات لمنافسات الأولمبياد الخاص العالمي، يحث الجميع على تقديم المزيد من الدعم لرياضات أصحاب الهمم، ما يعكس دور ومكانة أبوظبي على خارطة الرياضة المحلية والعالمية وجاهزيتها دائمًا لإنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى.

وصرح طلال الهاشمي، " نرحب بجميع الوفود المشاركة في المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة في وطنهم الثاني. نشعر بالفخر لاستضافة كوكبة من لاعبي الريشة الطائرة من دول مجلس التعاون الخليجي، ونفخر أيضًا بأن تنطلق أولى المسابقات الخليجية للريشة الطائرة من الإمارات التي تولي اهتماما خاصًا لأصحاب الهمم ودمجهم وتفعيل دورهم في قطاع الرياضة وفي كل نواحي الحياة. نتمنى للجميع التوفيق في المنافسات ونأمل أن تحفز البطولة المزيد من اللاعبين على ممارسة رياضة الريشة الطائرة، مما ساعد على إثراء حياة أصحاب الهمم."

وأضاف الهاشمي: "ونتقدم بالشكر لكل الشركاء والداعمين كالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاتحاد العالمي للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجامعة خليفة، فما كانت المسابقة لتنطلق بغير دعمهم".