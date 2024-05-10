نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوة: الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة.. وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في الذهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه يتوقع مستوى جيد جدًا من الأبيض ونهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ماذا قال حسام المندوه عن نهائي الكونفدرالية؟

وأوضح أمين صندوق نادي الزمالك أنه يتمنى تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب كي تكون مهمة الأبيض أسهل في لقاء العودة المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وقال المندوه:" في المباراة السابقة أمام دريمز حققنا نتيجة جيدة بالفوز بثلاثية دون رد، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان ".

وتابع قائلًا:" الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة أمثال محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ولكن لاعبو الزمالك قادرون على تعويض الغيابات في صفوف الفريق خلال لقاء الذهاب".

وأشاد أمين صندوق الزمالك باستقبال مسؤولي نادي نهضة بركان لبعثة الأبيض فور وصولها إلى المغرب، موضحًا أن الزمالك سيجهز استقبالًا يليق ببعثة نهضة بركان خلال لقاء العودة في القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب عصر الأمس، ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.