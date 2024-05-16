نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبد المنعم: في ناس "بتسخن" طاهر أبوزيد ضد الخطيب.. وصالح سليم هو أكثر من ساندني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي إلى أن هناك بعض الأشخاص كانت تقوم "بتسخين" طاهر أبوزيد ضد محمود الخطيب في الفترة الماضية.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "كان هناك بعض الأشخاص "بتسخن" طاهر ضد الخطيب، ولكن الخطيب شخصية ناضجة وكبيرة سواء في اللعب أو في الإدارة".

وتابع: "الخطيب كان أكثر نضوجًا، ومن أكثر اللاعبين أخلاقًا وخبرة في جيله".

وأكمل: "كابتن صالح سليم هو من ساندني وقت اعتزالي وأزمتي الأخيرة، وحياتي مرسومة على صالح سليم، وجميع الزملكاوية يحبونه ويقدرونه".