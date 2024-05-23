نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين لبيب يعلق على إمكانية تعاقد الزمالك مع أحمد حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن طلب المدير الفني لفريق الكرة، جوزيه جوميز، التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأثارت هذه التصريحات حالة من التكهنات حول إمكانية التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع الاتحاد السعودي.

هل يتعاقد الزمالك مع حجازي؟

لبيب أشار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن النادي سيستلم المرحلة الأولى من مشروع 6 أكتوبر بعد مرور 18 شهرًا من إعلان الرسومات في يونيو. وأكد على خطط النادي لإنشاء فرع ثالث، دون تحديد مكانه في الوقت الحالي، وزيادة أسعار العضويات، إلى جانب تطوير فرع المهندسين.

وفيما يتعلق بالصفقات المستقبلية، أوضح لبيب أن مدرب الفريق، جوميز، طلب التعاقد مع 8 لاعبين جدد. ونفى أي أموال من الأهلي في صفقة إمام عاشور كحق رعاية، مؤكدًا عدم وجود معلومات بشأن اهتمام النادي بلاعب مثل أحمد حجازي.

وفيما يتعلق بالتحديات الرياضية، أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري هذا الموسم. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن أن الموسم الحالي قد يكون الأخير لـ حجازي مع الاتحاد.