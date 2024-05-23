نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صدمة في الزمالك ودور ممدوح عباس في الأزمة الكبرى.. لبيب يكشف موقفه من ضم حجازي والشناوي يتدخل لحل أزمة نجم الأهلي وحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 23-5-2024 في السطور التالية:

صدمة في الزمالك بسبب مكافأة الكونفدرالية

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته الشديدة من الأرقام المتداولة بشأن تسديد الزمالك لمبالغ مالية للأندية الآخرى مثل بيراميدز وانبي بعد التتويج بالكونفدرالية.

قال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة etc: "صفقة زياد كمال للزمالك من انبي فيها لغز كبير، والأرقام المالية لتلك الصفقة غريبة جدًا، والنادي الأبيض أصبح مطالب بدفع 3 مليون لنادي بيراميدز، بخلاف 100 ألف دولار لنادي إنبي".

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لبيب يكشف دور ممدوح عباس في أزمة الزمالك الكبرى

فجر حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة القلعة البيضاء في المواسم الأخيرة بسبب العديد من المديونيات والعقوبات. وحقق الفارس الأبيض مؤخرا، لقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه.

وأكد لبيب في تصريحاته مع إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت: "تسلمنا نادي الزمالك وهو مديون بمليار و600 مليون جنيه، يوجد بينهم نسبة للضرائب ويتم حاليا التفاوض لجدولتها".

وأشار: "النادي حقق إيرادات وصلت 422 مليونًا خلال 7 أشهر، تم تسديد 576 مليونًا، نحتاج إلى أكثر من 100 مليون، وتلقينا تبرعات غير مردودة في حدود 75 مليونًا، وإجمالي مصروفات سابقة 200 مليون".

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حسين لبيب يعلق على إمكانية تعاقد الزمالك مع أحمد حجازي

أعلن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن طلب المدير الفني لفريق الكرة، جوزيه جوميز، التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأثارت هذه التصريحات حالة من التكهنات حول إمكانية التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع الاتحاد السعودي.

وفيما يتعلق بالصفقات المستقبلية، أوضح لبيب أن مدرب الفريق، جوميز، طلب التعاقد مع 8 لاعبين جدد. ونفى أي أموال من الأهلي في صفقة إمام عاشور كحق رعاية، مؤكدًا عدم وجود معلومات بشأن اهتمام النادي بلاعب مثل أحمد حجازي.

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الشناوي يتدخل لحل أزمة نجم الأهلي وحسام حسن

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يدرس استدعاء عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق الأهلي لمعسكر منتخب مصر القادم قبل انطلاق تصفيات كأس العالم القادم.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: تدخل محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لتقريب وجهات النظر بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وعمر كمال عبدالواحد لحل الخلاف الذي نشب بينهما منذ تدريب حسام حسن لفريق المصري البورسعيدي.

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ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي

صرح أحمد حسام "ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بد من الإستفادة من فوز لاعبين الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لحصد العديد من البطولات وهذا الأمر يبنى ثقه كبيرة بين الجمهور ومجلس الإدارة الحالى ".

وقال أحمد حسام ميدو خلال تصريحات إذاعية: جمهور الأهلى الحقيقى سوف يتواجد فى مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى مثلما حدث مع فريق الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.