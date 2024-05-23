نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يحدد موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر ويضم 23 اسما من الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تحديد موعد انضمام محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026. سيبدأ محمد صلاح المشاركة في المعسكر بعد انتهاء الموسم في إنجلترا وحصوله على فترة راحة قصيرة.

حسام حسن يحدد موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر

سينضم محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم 3 يونيو، بعد أن أنهى منافسات الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو وحصل على فترة راحة قبل الالتحاق بمعسكر الفراعنة. سيكون هذا الظهور الأول لصلاح تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

حسام حسن استقر على ضم 23 لاعبًا من الأهلي والزمالك في القائمة الأولية للمعسكر المقبل، مع احتمال استبعاد عدد منهم بناءً على الرؤية الفنية للمدير الفني.

حسام حسن يختار 15 لاعبًا من الأهلي

شملت القائمة الأولية للمنتخب المصري من النادي الأهلي 15 لاعبًا، وهم:

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد نبيل كوكا

رامي ربيعة

أكرم توفيق

مصطفى شوبير

محمد الشناوي

أحمد عبد القادر

عمر كمال عبد الواحد

محمود عبد المنعم كهربا

محمد مجدي أفشة

حسين الشحات

محمد هاني

محمد عبد المنعم

ياسر إبراهيم

قائمة منتخب مصر الأولية تضم 8 لاعبين من الزمالك

كما ضمت القائمة الأولية للمنتخب المصري من نادي الزمالك 8 لاعبين، وهم: