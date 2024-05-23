انت الأن تتابع خبر النصر يضع خطط تدعيم فريقه الكروي في الانتقالات الصيفية جعلت الهلال في حالة صدمة ... تفاضيل مرعبة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عقد نادي النصر، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مع ممثلي برنامج الاستقطاب لمناقشة ميزانية الانتقالات الصيفية المقبلة. ويهدف النصر من خلال هذا الاجتماع إلى تحديد المبالغ المتاحة لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة القدم بلاعبين جدد.

وشدد ممثلو برنامج الاستقطاب على ضرورة التزام النصر بضوابط مالية صارمة خلال فترة الانتقالات. ودعوا النادي إلى تجنب إبرام عقود مكلفة مع لاعبين أجانب، والتركيز بدلاً من ذلك على جودة اللاعبين عند استقطابهم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقييمات لاعبي النصر خلال الموسم المنصرم. كما أشار مسؤولو النصر إلى أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو لم يقدم بعد تقريره النهائي حول احتياجات الفريق للموسم الجديد، مؤكدين تأجيل ذلك حتى ما بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واتفق النصر وبرنامج الاستقطاب على تأجيل المحادثات الرسمية حول صفقات الانتقالات الصيفية حتى موعد لاحق. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع بين النصر وغريمه التقليدي الهلال، لتحديد احتياجات الفريق بشكل دقيق وبدء البحث عن لاعبين مناسبين لسد تلك الثغرات.

وتأتي هذه الخطوة من جانب النصر في إطار سعيه لاستعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي فقده في الموسم الماضي لصالح الهلال. ويأمل النصر في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب في الموسم الجديد.