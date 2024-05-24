نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن رضاه بتعادل فريقه أمام نادي الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك



وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لمجلس إدارة الزمالك على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".



وأضاف: "مررنا بأجواء صعبة، والنادي مر بمطبات قوية، وكان من الصعب اختيار مدير فني جديد، يعرف كيف يدخل بسهولة لأجواء الفريق".



وتابع: "لا أريد وضع شمعات، ونقول للاعبين إن الموجود سيكون على قدر المسئولية، ولكن الواقع يقول إن الموقف صعب".



وأكمل: "تفوق الزمالك في المواجهات الماضية؟ هناك إحساس عند مواجهة أي فريق، وفي المباريات الماضية أمام الزمالك كنا نسجل الأهداف أولًا".



وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "اليوم المدرب طالب اللاعبين بعدم الرهبة وألا يشعرون بأن هناك فروقات فنية أمام الزمالك".