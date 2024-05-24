نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كشف السبب الحقيقي وراء إقالة تشافي من تدريب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، عن السبب الحقيقي وراء قرار إقالة تشافي هيرنانديز عن قيادة فريق برشلونة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن بشكل رسمي، عن قرار رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق الكتالوني عقب انتهاء الموسم الرياضي الجاري.

سر خلاف تشافي وإدارة برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن مُحيط تشافي يؤكد أن رحيله لا علاقة له بتصريحاته خلال مؤتمر مباراة ألميريا وإنما السبب هو الاختلافات في التخطيط الرياضي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، على سبيل المثال، أن تشافي لا يريد استمرار المهاجم البولندي روبرت يفاندوفسكي وهي معلومة مؤكدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي الكتالوني يدّعي بأن تشافي لا يريد رونالدو أراوخو وجواو فيليكس بينما محيط المدرب ينفي هذا الشيء خصوصًا فيما يخص اللاعب الأول.

ولفت المصدر إلى أن المدير الرياضي ديكو كان يُوافق تشافي في كثير من القرارات بينما إدارة النادي تريد التحكم بعمليات الانتقالات دون أخذ رأي.