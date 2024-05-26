معتز زدام أفضل لاعب في مباراة المصري وفيوتشر بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل معتز زدام لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الفريق البورسعيدي ونظيره فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

معتز زدام أفضل لاعب في مباراة المصري وفيوتشر

حسم التعادل السلبي احداث مباراة المصري وفيوتشر دون أهداف للفريقين في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثاني برصيد 39نقطه بينما يحتل فيرتشر المركز العاشر برصيد 32نقطة.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فيوتشر كالتالي: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، محمد طارق، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة ، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، الناشئ أحمد شرف.

ادار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من هشام القاضي حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

انطلقت هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

نقلت هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.