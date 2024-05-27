عاجل.. إيقاف رمضان صبحي "مؤقتًا" بسبب واقعة المنشطات

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المنشطات المصرية، إيقاف رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الساعات الماضية، بسبب واقعة التلاعب في عينة الكشف المنشطات، بشكل مؤقت لحين خضوع اللاعب للتحقيق.

وخاطبت الوكالة المصرية اتحاد الكرة بالقرار بمثول اللاعب أمام لجنة الاستماع.

إيقاف رمضان صبحي

وأكدت لجنة المنشطات، إن نجم بيراميدز قام بالرد على الخطاب الأول للجنة المنشطات يوم 9 أبريل الماضي، لذلك تم إصدار قرار لحين انتهاء النخقيق معه، حيث أكد مصدر من داخل بيراميدز أن سبب استبعاد رمضان صبحي من قائمة منتخب مصر هو إرسال منظمة مكافحة المنشطات قرارًا بإيقاف "مؤقت" للاعب بيراميدز لحين عقد جلسة الاستماع التي ستقام يوم 6 يونيو القادم.

على جانب آخر، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه في مواجهة نادي الجونة والتي ضمت كل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.