نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستقر على بديل جوارديولا في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على بديل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي خلال الفترة القادمة.

مانشستر سيتي يبحث عن مدرب جديد

وقد ارتبط جوارديولا بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي في الصيف القادم بعد مدة مليئة بالإنجازات قضاها في السيتي وصلت إلى تسع سنوات لتكون هذه هي نقطة النهاية له في مسيرته مع الفريق.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق جاك غوغان بصحيفة "دايلي ميل"، فإنه من المفترض أن يترك بيب غوارديولا مانشستر سيتي الصيف المقبل ولذلك بدأ الفريق في البحث عن مدرب جديد ليكون بديل مناسب له الفترة القادمة.

وأكد غوغان، أن مانشستر سيتي بدأ في الحديث عن ميشيل مدرب جيرونا كمرشح محتمل خلفا لبيب غوارديولا ليتولى قيادة الفريق في الفترة القادمة.

في حين أن الفريق مقتنع بجوليان ناغلسمان الذي لديه عقد مع المانيا حتى عام 2026، كما يحظى تشابي ألونسو بتقدير كبير في الفريق الانجليزي، في ذات الوقت سبق وأكد جوارديولا أن دي زيربي هو أفضل بديل له.