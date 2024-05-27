نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب كوت ديفوار يتغنى بالأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حبيب كولو توريه نجم منتخب كوت ديفوار وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مميز للغاية ويملك لاعبين رائعين ويستحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

كولو توريه: الأهلي فريق مميز.. وحسام حسن لديه الشغف

وقال كولو توريه فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2 أن الأهلي فريق مميز ولديه لاعبين رائعين والكل يعمل بكل جدية من أجل النجاح وتحقيق البطولات، والفريق جماعي لذلك لا تستطيع أن تتحدث عن نجومية لاعب واحد فقط، ولذلك يستحق التتويج ببطولة إفريقيا.

وأضاف: "سعيد للغاية أن حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر ولديه الشغف من أجل النجاح مع بلاده، ولا بد أن القارة الأفريقية تعطي الفرصة لنجوم منتخبات بلادها، وفرصة حسام حسن كمدير فني كبيرة فى النجاح مع منتخب مصر وعلي ثقة من نجاحه، لأنه قدم الكثير للكرة الأفريقية والمصرية.

وتابع: "القارة الأفريقية لديها لاعبين رائعين لذلك علي الاتحادات أن تعطي الفرصة لمدربين جدد حتي يتطورا وأن نتحلي بالصبر، وننظر الآن علي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الشاب إيمرس فاي الذي حقق الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية وهو مدرب طوارئ داخل البطولة، لذلك عندما نعطي الفرصة يتواجد من يستحق ذلك.