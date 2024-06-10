نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس يويفا: التدخل الحكومي والاستثمار تحديات هائلة لرياضة كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ألكسندر تشيفرين، رئيس (يويفا)، إن التدخل الحكومي المتزايد في شئون اللعبة بالإضافة للاستثمار، يعتبران من أبرز التحديات التي تواجه اللعبة.

وفي حديثه خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال تشيفرين إن الرياضة والقوانين في أوروبا متوافقة، مدافعًا عن استقلالية اللعبة.

وأضاف: "الرياضة مختلفة تمامًا عن بيع المياه الغازية، نظام الرياضة يعمل منذ 100 عام".

كانت محكمة العدل الأوروبية ومحكمة إسبانية قضتا بأن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لا يمكنهما استغلال سلطتهما لتهديد الأندية التي تشارك في بطولات أخرى مثل دوري السوبر الأوروبي، ورغم ذلك لا يعني هذا الحكم أن تنظيم تلك البطولة سيكون واقعا.