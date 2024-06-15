نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. جوميز يكشف السر وراء مركز عبد الله السعيد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مشاركة عبد الله السعيد في مركز لاعب الوسط المهاجم مع الفريق الأبيض.

تصريحات جوميز المدير

وقال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا: "أعلم جيدًا أن عبدالله السعيد يلعب في مركز 10،ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل".

وتابع جوميز: "دائما ما أكون حريصًا على أن يكون عبد الله السعيد متأخرًا في الملعب ليكون وجهه على مرمى المنافس، واليوم اعتمدت على عبدالله السعيد وناصر ماهر في مركز 10".

واختتم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تصريحاته بالقول: "الزمالك يدفع لي الأموال من أجل أن أختار أفضل اللاعبين لبدء المباريات".

وفي سياق آخر رفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 34 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.