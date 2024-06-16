نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الأحد، منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز بمباراة قوية تجمع بين المقاولون العرب وطلائع الجيش.

يواجه المقاولون العرب نظيره فريق طلائع الجيش في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجبل الأخضر.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1. بيراميدز (56 نقطة)

2. المصري البورسعيدي (39 نقطة)

3. زد إف سي (37 نقطة)

4. الاهلي (36 نقطة)

5. إنبي (36 نقطة)

6. الاتحاد السكندري (36 نقطة)

7. فيوتشر (35 نقطة)

8. سموحة (35 نقطة)

9. سيراميكا كيلوباترا (34 نقطة)

10. طلائع الجيش (33 نقطة)

11. الزمالك(31 نقطة)

12. الجونة (30 نقطة)

13. الإسماعيلي (27 نقطة)

14. البنك الأهلي (23نقطة)

15. بلدية المحلة (22 نقطة)

16. فاركو (21 نقطة)

17. المقاولون العرب (16 نقطة)

18. الداخلية (15نقطة)

القنوات الناقلة لمباراة المقاولون وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قناة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.