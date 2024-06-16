نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأمين مكثف لمباراة إنجلترا وصربيا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مباراة إنجلترا وصربيا، المقرر إقامتها بعد غد الأحد في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، تواجدا مكثفا لقوات الشرطة، حيث ينتظر أن يتم تأمين البطولة بقوة شرطة أكبر من التي تقوم بتأمين مباريات شالكه وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

تأمين مكثف لمباراة إنجلترا وصربيا لهذا السبب

وقال مدير الشرطة بيتر بوث اليوم الجمعة إنه لن يكشف عن رقم محدد "لأسباب فنية" ولكنه قال إنه لم يسبق له وضع هذا العدد من الضباط في مباريات شالكه ودورتموند.

وقال بوث إنه يتوقع حضور نحو 20 ألف مشجع إنجليزي و10 آلاف مشجع صربي لمتابعة المباراة من الملعب، بالإضافة لوجود 15 ألف مشجع إنجليزي لا يحملون تذاكر في منطقة المشاهدة العامة بالمدينة.



وتم الإعلان عن أن هذه المباراة ستكون عالية الخطورة منذ أن أجريت القرعة في ديسمبر الماضي بسبب العنف الجماهيري المحتمل. في الملعب، وعلى عكس المعتاد يتم تقديم الجعة قليلة الكحول، ولا يمكن الذهاب بالأكواب في المدرجات.