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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" حينما يلتقي صربيا في الجولة الأولي لدور المجموعات في تمام الساعة 10 مساءً.

غياب نجم منتخب إنجلترا عن مواجهة صربيا في يورو 2024

وقال ساوثجيت، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "علينا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن مشاركة لوك شاو كبديل أم لا".

ومع الشكوك حول جاهزية لوك شاو، خاصة أنه لم يلعب منذ إصابته في أوتار الركبة في فبراير ولم يعد للمشاركة في التدريب إلا في وقت سابق من هذا الأسبوع فجاء من المتوقع أن يعتمد ساوثجيت على كيران تريبيير في مركز الظهير.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك يوم الخميس في الجولة الثانية ثم تختم مباريات دور المجموعات بمواجهة سلوفينيا يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل.