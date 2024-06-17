نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 17 من شهر يونيو الجاري؛ مواجهات من العيار الثقيل في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم في أمم أوروبا

رومانيا ضد أوكرانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على قناة "beIN Sports Max 1".

بلجيكا ضد سلوفاكيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة "beIN Sports Max 2".

النمسا ضد فرنسا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports Max 1.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة يورو 2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.