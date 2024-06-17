نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة خاصة من جافي لـ جماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم الإسباني بابلو جافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رسالة خاصة إلى عشاق النادي بشأن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان بابلو جافي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي وغاب على إثرها عن صفوف النادي الكتالوني عن باقي مباريات الموسم.

ونشر جافي عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" الألم الذي يحاصرك اليوم، سيكون القوة التي تشعر بها في الغد".

ويواصل النجم جافي عملية تعافيه من الإصابة بشكل سريع من أجل العودة في شهر نوفمبر القادم مثلما أكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة.

وبذلك فإن جافي سوف يغيب عن الفترة التحضيرية لنادي برشلونة من أجل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانز فليك.