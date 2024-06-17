نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز والذي تشهد 3 مواجهات مثيرة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

مازال جدول هدافي ترتيب الدوري المصري كما هو حيث يحتل حسام أشرف لاعب بلدية المحلة الصدارة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي هدافي الدوري المصري والذي جاء كالاتي:-

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى، 9 أهداف

4- مايلى، بيراميدز، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي، 8 أهداف.

نهاية الجولة السادسة والعشرون من الدوري المصري

وتنتهي الجولة في التاسعة عشر من شهر يونيو الجاري بنهاية صافرة مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر.