الرياضة

حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حسم موقف سيرجو روبيرتو

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو  أن مستقبل سيرجو روبيرتو بعيد عن برشلونة، فاللاعب في طريقه للخروج خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف موريتو أن في الأيام الأخيرة عدة أندية سألت عن روبيرتو  أبرزها جيرونا، فالنسيا، إشبيلية، بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد لا يريد استمرار سيرجو روبيرتو رفقة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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