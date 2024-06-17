نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حسم موقف سيرجو روبيرتو

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن مستقبل سيرجو روبيرتو بعيد عن برشلونة، فاللاعب في طريقه للخروج خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف موريتو أن في الأيام الأخيرة عدة أندية سألت عن روبيرتو أبرزها جيرونا، فالنسيا، إشبيلية، بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد لا يريد استمرار سيرجو روبيرتو رفقة الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.