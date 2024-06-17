نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إشبيلية يُعلن رحيل سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إشبيلية، المنافس في الدوري الإسباني، عن رحيل مدافعه سيرجيو راموس بعد انتهاء عقده. وكان راموس قد عاد إلى إشبيلية في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه وقع لمدة موسم واحد فقط.

إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس

وأبلغ اللاعب الإسباني ناديه الأندلسي بأنه لن يستمر في الموسم المقبل بعد أن حقق حلمه باللعب مرة أخرى مع إشبيلية، الذي تخرج من أكاديميته عام 2004.

ووفقًا لتقارير إسبانية، تم الكشف عن الوجهة القادمة لسيرجيو راموس.

خلال الموسم الماضي، شارك راموس مع إشبيلية في 37 مباراة وسجل 7 أهداف، مما يبرز قدرته المستمرة على العطاء.

وتوجه نادي إشبيلية بالشكر لراموس، متمنين له النجاح والتوفيق في خطوته المقبلة في مسيرته الاحترافية.

ومن المقرر أن يعقد راموس مؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، برفقة رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو.

يُذكر أن راموس كان مطلوبًا منذ فترة في الدوري السعودي وكذلك في أمريكا، وتحديدًا من فريق إنتر ميامي الذي يضم ليونيل ميسي.