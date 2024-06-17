نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن التشكيل الأساسي لفريقه أمام الزمالك، في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك



حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: حسين السيد - باهر المحمدي - محمد دبش - كريم العراقي

خط الوسط: معتز زدام - أمادو باه - سمير فكري - عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: محمد الشامي – فخر الدين بن يوسف



ويتواجد على مقاعد البدلاء:



عصام ثروت وعمرو موسى وعمرو سعداوي ومحمود حمادة ويوسف الجوهري وأحمد عيد وحسين فيصل وإيزي إيميكا وصلاح محسن.